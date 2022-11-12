Пророссийская администрация Каховского района Херсонской области объявила об эвакуации из-за опасности атак ВСУ

Сотрудники администрации аннексированного Россией Каховского района Херсонской области покидают 15-километровую зону на левом берегу Днепра. Об этом сообщил глава пророссийской администрации Павел Филипчук.

«Сегодня администрация является объектом номер один для террористических атак ВСУ. Поэтому по распоряжению правительства Херсонской области, мы как орган власти, перемещаемся на более безопасную территорию, откуда будем осуществлять руководство округа», — сказано в телеграм-канале пророссийской администрации района.

По словам Филипчука, на территории района возможны боевые действия и «строятся определенные военные сооружения и укрепления». Он также отметил, что увеличение там количества российских военных привлекает внимание ВСУ. Местных жителей он призвал эвакуироваться в Туапсе.

Ранее российские СМИ опубликовали видео подрыва автомобильного моста у Каховской ГЭС.

Источник: «Администрация Каховского района»

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