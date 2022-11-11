Журналисты подтвердили, что в Украине погибли почти девять тысяч российских военных. Больше 150 из них — мобилизованные — «Медиазона» и Русская служба Би-би-си

Журналисты «Медиазоны» и Русской службы Би-би-си, используя открытые источники, по состоянию на 11 ноября подтвердили гибель 8712 российских военнослужащих, которые отправились на войну в Украину.

«Мы предполагаем, что наш список может содержать по меньшей мере на 40-60% меньше имен погибших, чем реально захоронено в России», — указывают журналисты.

По данным Русской службы Би-би-си, среди погибших — 163 мобилизованных. 35 из них умерли в России еще до того, как их отправили на фронт. Основными причинами смерти мобилизованных в воинских частях, по версии издания, стали болезни сердца, несчастные случаи и алкоголь. Также журналисты подтвердили смерть 47 заключенных.

По родам войск наибольшие потери понесли мотострелки — 1603 человека, десантники — 1295 человек, добровольцы — 949 человек. Больше всего погибших приходятся на Краснодарский край — 365 человек, Дагестан — 338 человек, Бурятию — 332 человека.

«Практически на каждом из них (региональных кладбищах — Прим. “Холода”) мы обнаруживаем не только захоронения тех, о чьей гибели сообщалось публично, но и примерно столько же (а иногда и больше) надгробий солдат и офицеров, о смерти которых не сообщали ни власти, ни местные журналисты, ни родственники в соцсетях», — говорится в публикации.

Источник: Русская служба Би-би-си

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