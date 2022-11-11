ВСУ освободили десятки населенных пунктов, в том числе в Херсонской области

На юге Украины ВСУ освободили 41 населенный пункт. Речь идет о Николаевской и о Херсонской областях. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

«Сегодня есть хорошие новости с юга. Количество украинских флагов, которые возвращаются на свое законное место в рамках продолжающейся оборонительной операции, — уже десятки. 41 населенный пункт освобожден», — подчеркнул в своем видеообращении президент Украины.

9 ноября командующий российской группировкой войск в Украине Суровикин доложил, что российские военные покинут Херсон. А сегодня пророссийские телеграм-каналы сообщили, что в ночь на пятницу были подорваны Антоновский мост через Днепр и мост Каховской ГЭС.

Днем в пятницу Министерство обороны России заявило, что переброска подразделений российских войск на левый берег Днепра завершилась в пять часов утра по московскому времени.

«Ни одной единицы военной техники и вооружения на правом берегу не оставлено, все российские военнослужащие переправились на левый берег Днепра. Потерь личного состава, вооружения, военной техники и материальных средств российской группировки не допущено», — говорится в сообщении российского военного ведомства.

При этом министр обороны Украины Алексей Резников считает, что для вывода своих подразделений России потребуется минимум неделя. По его словам, российская группировка войск в Херсонской области насчитывает около 40 тысяч солдат. Резников также утверждает, что значительная часть из них находится в Херсоне и вокруг него на правом берегу.

«Это сложно — вывести эти войска из Херсона за пару дней. Неделя минимум», -— сказал Резников.

Такого же мнения придерживаются эксперты Института изучения войны. По их расчетам, российское отступление займет еще некоторое время, а по всей Херсонской области будут продолжаться бои.

Украинское оперативное командование «Юг» сообщило, что российская армия переправляется на лодках и кораблях через Днепр. По их данным, военные обустраивают рубежи обороны на левом берегу Днепра и обстреливают украинские позиции на правом.

Обновлено в 13:30, добавлен комментарий Минобороны.

Источники: Владимир Зеленский, Reuters, ISW, ВСУ «Юг», Минобороны России

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