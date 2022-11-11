Власти США отказались признавать экономику России рыночной

Министерство торговли США лишило российскую экономику статуса рыночной из-за «широкого вмешательства» государства. Подобный статус был присвоен экономике России 20 лет назад.

«Это решение дает Соединенным Штатам возможность применить всю силу антидемпингового законодательства США для устранения рыночных искажений, вызванных усиливающимся вмешательством российского правительства в их экономику», — говорится в сообщении американского министерства.

Кроме России, в списке США со статусом нерыночной экономики находятся еще 11 стран. Это Армения, Азербайджан, Беларусь, Китай, Грузия, Кыргызстан, Молдова, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Вьетнам.

Посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов считает, что решение американского Минфина противоречит логике. Он назвал публикацию генеральной лицензии, которая разрешает американским лицам участвовать в транзакциях, необходимых для функционирования российских дипломатических и консульских миссий, позитивной. При этом Антонов подчеркнул, что это «не снимает с США ответственности за дисбалансы на мировых рынках, к которым ведут многочисленные нелегитимные односторонние барьеры».

«В этом же ряду — объявленное сегодня противоречащее логике заявление администрации о лишении России статуса страны с рыночной экономикой», — добавил Антонов.

Источник: Reuters, РБК, ITA

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