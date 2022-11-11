В Кремле разработали новый «экспортный имидж» России. Его идеология: «Америке — пизда» — «Медуза»

Источники, близкие к Кремлю, рассказали «Медузе», что весной 2022 года правительство начало разработку нового «экспортного имиджа» России. По их словам, страну планируют продвигать как общемирового «лидера угнетенных стран», которые не хотят иметь с Западом «ничего общего» и планируют идти по «особому пути». Идеологическое влияние будет распространяться на некоторые государства Южной Европы, Южную Америку, Африку и Азию.

Ранее российские власти использовали концепцию «мягкой силы», в рамках которой воздействию подвергались страны «старой» Европы. В рамках нее Кремль пытался показать, что Россия такое же демократическое государство.

«Сейчас вектор другой — антизападничество, вредные англосаксы, колониальное угнетение и так далее. Поэтому и территория продвижения повестки другая — это бывшие колонии, постсоветское пространство плюс не самые богатые страны Европы, которые тоже могут чувствовать себя обиженными», — рассказал один из источников «Медузы».

Планируется, что в рамках новой идеологии Россия будет продвигать идею о «закате Запада» и перераспределение сил в международной политике. «Проще говоря, Америке — пизда», — конкретизировал один из собеседников.

«Запад столетиями угнетал ваши страны. Никакой реальной свободы там нет. Все посты и финансовые потоки расписаны заранее. Россия предлагает справедливое мироустройство со многими центрами силы, которые она готова модерировать», — формулируют новую концепцию источники «Медузы».

По замыслу Кремля, продвигать новую идею будет Россотрудничество, используя свои отделения в разных странах. Планируется, что на продвижение идеологии в Южной Америке выделят десятки миллионов долларов.

Источник: «Медуза»

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