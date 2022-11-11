В Госдуме решили ужесточить закон о «пропаганде» ЛГБТ+. Повторное нарушение будет предполагать уголовную ответственность

В Госдуме предложили ввести уголовное наказание за повторное распространение «пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений», сообщает РИА «Новости».

Повторное распространение «пропаганды» ЛГБТ+ через СМИ будет грозить наказанием до двух лет лишения свободы, среди несовершеннолетних — до трех лет лишения свободы. Повторная пропаганда педофилии — до двух лет, с использованием СМИ — до пяти лет заключения, сообщает информагентство.

До сих пор предполагалось, что за «пропаганду» ЛГБТ+ будет только административная ответственность.

Источник: РИА «Новости»

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