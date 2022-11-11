Поддержать
Новости

В Госдуме решили ужесточить закон о «пропаганде» ЛГБТ+. Повторное нарушение будет предполагать уголовную ответственность

20:49 • 11.11.2022

В Госдуме предложили ввести уголовное наказание за повторное распространение «пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений», сообщает РИА «Новости».

Повторное распространение «пропаганды» ЛГБТ+ через СМИ будет грозить наказанием до двух лет лишения свободы, среди несовершеннолетних — до трех лет лишения свободы. Повторная пропаганда педофилии — до двух лет, с использованием СМИ — до пяти лет заключения, сообщает информагентство.

До сих пор предполагалось, что за «пропаганду» ЛГБТ+ будет только административная ответственность.

Источник: РИА «Новости»

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.

Поддержите тех, кому доверяете
«Холод» — свободное СМИ без цензуры.
Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Для платежей с иностранных карт
Поддержать
Владельцы российских карт могут поддержать нас здесь.
Совершая пожертвование, вы принимаете оферту и политику конфиденциальности.
Платежные системы
Поддержать
Подпишитесь на рассылку
Поддержите тех, кому доверяете
«Холод» — свободное СМИ без цензуры. Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Поддержать
«Холод» — свободное СМИ без цензуры. Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Поддержите тех, кому доверяете
Поддержите работу «Холода»