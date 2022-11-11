Собчак была заказчицей материалов телеграм-канала «Тушите свет». Ранее его администраторов отправили в СИЗО

В распоряжение РБК попали материалы защиты экс-главреда Tatler Ариана Романовского, которого ранее отправили в СИЗО по делу о вымогательстве.

Согласно документам, в соответствии с договором с Ксенией Собчак Романовский был «обязан размещать материалы по заявкам» от нее, а в случае нарушения условий конфиденциальности журналистка могла потребовать пять миллионов рублей. Условия о конфиденциальности действовали в течение пяти лет после увольнения.

Такие же пункты были в договоре и у журналиста Life Тамерлана Бигаева, который был райтером и одним из администраторов телеграм-канала «Тушите свет». Сейчас он также находится в СИЗО.

Сама Ксения Собчак ранее сказала, что не имеет никакого отношения к телеграм-каналу и не является его владелицей. Сейчас Собчак проходит свидетельницей по делу о вымогательстве у главы Ростеха Сергея Чемезова.

Источник: РБК

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