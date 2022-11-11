Россия может нанести электромагнитный импульсный удар по Украине. Он способен вывести из строя всю электронику — Financial Times

Российские военные могут использовать электромагнитное оружие для вывода из строя украинской инфраструктуры. Financial Times пишет, что за ядерными угрозами на самом деле может стоять подготовка к ЭМИ-удару.

Бывший сотрудник Пентагона Роджер Пардо-Мауэр считает, что сгенерировать электромагнитный импульс достаточной силы можно подорвав ядерный заряд в космосе. Такой удар выводит из строя все электрическое оборудование и военное, и гражданское.

В Херсонской области, например, удар ЭМИ может вывести из строя системы, которые управляют плотинами региона, а также привести к отключению света, тепла и воды. Кроме того, на дорогах могут образоваться многокилометровые пробки из-за выведенных из строя машин.

По словам Пардо-Мауэра, даже локализованный российский удар ЭМИ по Украине спровоцирует коллективный ответ НАТО.

«Непредсказуемое побочное влияние на атмосферу Земли, окружающую среду, спутники и население должно стать весомой причиной для активизации статьи 5 о совместной обороне», — отметил бывший сотрудник Пентагона.

Источник: Financial Times

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