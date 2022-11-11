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Российских школьников планируют обучить управлению беспилотниками и стрельбе из винтовки

14:14 • 11.11.2022

Российских школьников хотят обучать военно-прикладным дисциплинам, таким как метание гранат, стрельба из винтовки и управление беспилотниками. Для этого вице-премьер Дмитрий Чернышенко поручил Министерству просвещения и Министерству спорта России расширить набор обязательных дисциплин комплекса «Готов к труду и обороне». Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на его пресс-службу. 

Издание отмечает, что меры по развитию спорта в стране согласованы с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

Чернышенко предлагает добавить к перечню обязательных дисциплин ГТО новый норматив — управление беспилотниками, а также метание спортивного снаряда и стрельбу из пневматической винтовки. 

Кроме того, он считает, что во время каникул для школьников можно организовать военно-спортивные смены на базе детских лагерей.

Ранее Чернышенко говорил, что, по его мнению, ГТО является «мощным стимулом для развития массового и профессионального спорта». При этом он напомнил, что президент Владимир Путин давал поручение добиться показателя в 70% регулярно занимающихся спортом россиян к 2030 году.

Источник: «Ведомости»

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