Родные мобилизованных из Курской области приехали в Луганскую область и встретились со своими мужьями и сыновьями. Те сидели в поле без еды

Группа жен и матерей мобилизованных из Курской области проникли в Старобельск к своим мужьям и сыновьям, которые ранее отошли от линии огня близ Сватово в Луганской области, сообщила Русская служба Би-би-си.

Родственники мобилизованных не дождались какой-либо реакции от военного командования, к которому они обращались ранее с требованием вернуть военных на территорию России. Утром 11 ноября примерно полтора десятка женщин на нескольких машинах въехали на территорию Луганской области Украины. Они добрались до Старобельска, где натолкнулись на российский военный конвой, который тоже ехал к мобилизованным. Жена одного из военнослужащих рассказала, что мобилизованные расположились на земле в одном из сел неподалеку от Старобельска. У них не было еды.

Военная колонна забрала мобилизованных, семьи поехали следом. Военные пообещали женщинам, что с теми все будет в порядке. Также им пообещали, что мобилизованных не обвинят в дезертирстве, но «какое-то разбирательство идет». Жены и матери рассказали журналистам, что не знают, верить этому или нет.

«Им дали покушать, дали таблетки, все нормально. Сказали, что положат в госпиталь. <...> Но задачу отвести их подальше от огня мы выполнили. Потом все ребята будут отзваниваться, посмотрим, пока мы больше ничего не знаем», — рассказала одна из женщин.

Ранее Русская служба Би-би-си сообщала, что под Луганском мобилизованных шлют на передовую без командиров, плана действий, провизии и связи.

Источник: Русская служба Би-би-си

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