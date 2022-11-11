Минобороны России показало карту оперативной обстановки — на ней российских войск уже нет в Херсоне. Что сейчас происходит в городе

На очередном брифинге Минобороны России была продемонстрирована карта, согласно которой российские войска покинули правый берег Днепра. Также о завершении вывода подразделений армии России с правого берега заявил представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Он утверждает, что прошедшей ночью российским военным пришлось переправляться через Днепр под огнем украинской реактивной артиллерии.

«По переправам через реку Днепр в течение ночи ВСУ было нанесено пять ударов реактивными снарядами американской системы залпового огня “HIMARS”», — сообщил Конашенков.

Отступая, российские военные подорвали Антоновский мост. Об этом сообщили российские военкоры.

До сих пор Антоновский мост оставался последним проездным функционирующим мостом, который соединял левый и правый берега Днепра.

Украинские СМИ публикуют свидетельства местных жителей о происходящем в Херсоне после ухода российских войск.

«Утром мимо нас не проехало ни одной орковской машины, переправы нет, блокпосты сняли. Дышится совсем иначе, как дома», — рассказал изданию «Суспiльне новини» херсонец Александр.

«Сидим без света, воды, тепла тоже нет, хорошо, что пауэрбанки заряжали, если найти место, то можно хотя бы сообщения своим отправить, что все хорошо. В Херсоне все спокойно, ночью немного шумно было в стороне Антоновского моста, а так все тихо», — говорит жительница Херсона Светлана.

Центр национального сопротивления также сообщил, что в Херсоне остаются российские военные — даже после отступления армии РФ на левый берег Днепра. Они переодеваются в гражданское и скрываются. В Центре считают, что таким образом российские военные могут попытаться создать видимость «сопротивления» ВСУ.

Ранее Киев с недоверием отнесся к заявлениям российских военных об оставлении Херсона, подозревая возможную ловушку. Тем не менее, в пророссийских телеграм-каналах, в том числе связанных с ЧВК «Вагнера», сегодня ночью сообщали о том, что украинский спецназ и разведчики уже вошли в город.

Кроме того, в сети сегодня появились видео и фото с украинскими флагами на херсонских улицах.

Обновлено в 16:00. Добавлена информация Центра национального сопротивления.

Источники: Министерство обороны РФ, «Суспiльне новини», Центр национального сопротивления

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