Поддержать
Новости

Жителю Томска на три года ограничили свободу за использование защищенного мессенджера

11:41 • 10.11.2022

3 октября Октябрьский районный суд Томска приговорил 31-летнего местного жителя к трем годам ограничения свободы по делу об использовании программы, которая скрывает трафик пользователя. Ему запретили выезжать из Томска и менять место жительства.

Суд признал жителя виновным в использовании вредоносной компьютерной программы (часть 1 статьи 273 УК РФ). По версии следствия, подсудимый скачал из интернета, установил и использовал «вредоносную» программу на своем компьютере в 2018-2020 годах.

Авторы Habr, которые первыми обратили внимание на приговор, считают, что речь может идти об использовании VPN-сервиса. Другие пользователи нашли копию решения суда, где были идентичные обстоятельства дела. В решении говорится, что подсудимый Георгий Белоус использовал защищенную программу Vipole.

Источник: Habr, Октябрьский районный суд Томска

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.

Поддержите тех, кому доверяете
«Холод» — свободное СМИ без цензуры.
Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Для платежей с иностранных карт
Поддержать
Владельцы российских карт могут поддержать нас здесь.
Совершая пожертвование, вы принимаете оферту и политику конфиденциальности.
Платежные системы
Поддержать
Подпишитесь на рассылку
Поддержите тех, кому доверяете
«Холод» — свободное СМИ без цензуры. Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Поддержать
«Холод» — свободное СМИ без цензуры. Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Поддержите тех, кому доверяете
Поддержите работу «Холода»