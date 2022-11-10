Жителю Томска на три года ограничили свободу за использование защищенного мессенджера

3 октября Октябрьский районный суд Томска приговорил 31-летнего местного жителя к трем годам ограничения свободы по делу об использовании программы, которая скрывает трафик пользователя. Ему запретили выезжать из Томска и менять место жительства.

Суд признал жителя виновным в использовании вредоносной компьютерной программы (часть 1 статьи 273 УК РФ). По версии следствия, подсудимый скачал из интернета, установил и использовал «вредоносную» программу на своем компьютере в 2018-2020 годах.

Авторы Habr, которые первыми обратили внимание на приговор, считают, что речь может идти об использовании VPN-сервиса. Другие пользователи нашли копию решения суда, где были идентичные обстоятельства дела. В решении говорится, что подсудимый Георгий Белоус использовал защищенную программу Vipole.

Источник: Habr, Октябрьский районный суд Томска

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