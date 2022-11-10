Жены вологодских мобилизованных потребовали вернуть своих мужей, которых без подготовки бросили на передовую в Украине

Родственницы мобилизованных жителей Вологодской области записали обращение к губернатору региона Олегу Кувшинникову. В нем они жалуются на то, что их мужчин практически без подготовки бросили на передовую в районе Сватова Луганской области без снабжения и командования.

По словам одной из авторов обращения Елены Кузнецовой, мужчин призвали 1 октября, а уже 16 числа они оказались в Луганской области. При этом с момента мобилизации они были на стрельбище лишь четырежды. А перед тем, как отправить их на передовую, командование сообщало, что силами их подразделения будет осуществляться «охрана территории и обеспечение тыла».

После двух недель жизни в окопах под открытым небом мобилизованных отправили на передовую в районе Сватова. Приказали окапываться, но у мужчин не оказалось для этого даже лопат. Поддержки бронетехники мобилизованные тоже не получили, а вооружены были только стрелковым оружием. Оказавшись на позиции мужчины сразу попали под интенсивный артиллерийский обстрел.

«Ребята попали под сильнейший и смертельный артиллерийский обстрел со стороны ВСУ, подвергались минометным обстрелам, атакам дронами. Ребята оказались зажаты в огненной ловушке, их убивали. Как противник, так и наша артиллерия стреляла по нашим ребятам», — говорят родственницы мобилизованных на видео.

При этом они не уточняют сколько именно мобилизованных попали под обстрел и какие потери понесли.

«Пришло время действовать, а не думать и ждать, когда всех порубят в этой кровавой мясорубке! Просим вернуть наших мужей, сыновей из этого ада!» — говорится в обращении.

Накануне группа женщин, чьи родственники были мобилизованы в Воронежской, Курской и Белгородской областях приехали в приграничный город Валуйки в Белгородской области и потребовали вывезти своих мужей, попавших под обстрел в луганской Макеевке, на российскую территорию.

По словам женщин, не менее 159 выживших мобилизованных из в общей сложности четырех бригад сейчас пытаются самостоятельно выйти из Луганской области, перетаскивая на себе раненых. В разговоре с властями и представителями военных женщины пообещали, что если их мужчин не вернут, то они сами отправятся за ними на передовую.

Источник: The Insider

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