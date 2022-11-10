Военком ответил родственникам мобилизованных из Владимирской области, которые пожаловались на отсутствие обмундирования и подготовки. И сказал им, что у них все есть

Военный комиссар Владимирской области Юрий Гусаров ответил на жалобы родственников мобилизованных из Владимирской и Вологодской областей. Ранее они записали обращение к властям, в котором рассказали, что мобилизованных мужчин бросили на передовую без обмундирования, снабжения и подготовки.

В ответном видеообращении военком сообщил, что у мобилизованных все есть.

«Информация на видео не относится к ситуации с нашими полками. Оно снято, судя по всему, гражданами, покинувшими позицию и находящимися вне расположении воинской части. В наших воинских частях оружие, бронежилеты, одежда, вода, горячее питание есть. Поставки помощи от Владимирской области идут регулярно, связь с командирами поддерживается», — в частности, заявил Гусаров.

При этом он сообщил, что мобилизованные не только обеспечены всем необходимым, но и прошли полный курс боевой подготовки, который завершился строевым смотром.

Источник: РБК

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