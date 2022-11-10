В Китае Apple ограничила функции сервиса получения файлов по AirDrop из-за того, что с его помощью распространяли антиправительственные материалы

Apple ограничила функции сервиса получения файлов по AirDrop на своих устройствах в Китае. Теперь получать файлы от незнакомцев можно только в течение десяти минут после включения соответствующей опции. По истечении этого времени функцию необходимо включить снова.

Как пишет Bloomberg, причиной такого решения стало распространение по AirDrop антиправительственных материалов.

Так, по данным издания, пользователи делились друг с другом изображениями плакатов против Си Цзиньпина и правительства. В Apple не подтвердили, что причиной ограничения сервиса стало именно это, но пообещали, что в следующем году такое же обновление появится для пользователей устройств по всему миру.

Apple не раз подвергался критике за изменения функций своих устройств в угоду китайскому правительству. Так, в 2019 году компания оказалась в центре сканадла после того, как сделала недоступным для своих пользователей в Гонконге и Макао эмоджи с флагом Тайваня, который Пекин считает частью КНР.

Позже Apple также убрал из сервисов своих устройств, продающихся в Китае, VPN, который часто использовался для обхода установленного властями для граждан страны файрволла, ограничивающего доступ в интернет за пределами китайского сегмента.

Источник: Bloomberg

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