В Италии история виртуальной любви закончилась двумя самоубийствами

В Италии прокуратура начала расследование в связи с самоубийством 64-летнего жителя Форлимпополиса Роберто Дзаккарии. Он покончил с собой 6 ноября, спустя четыре дня после выхода в эфир на местном телевидении передачи, которая рассказывала о самоубийстве 24-летнего юноши по имени Даниэле, произошедшем в сентябре прошлого года.

Как следует из передачи, Даниэле в течение года переписывался с некой Ирене Мартини, которая оказалась виртуальным профилем 64-летнего Дзаккарии.

Спустя год виртуальных отношений юноша начал догадываться об обмане. Так, он обнаружил, что фото «девушки», которые она присылала, не принадлежали ей. В отчаянии он писал своей виртуальной «возлюбленной» и говорил, что намерен свести счеты с жизнью, однако, как следует из передачи, Дзаккария не сделал ничего, чтобы его остановить.

Родственники Дзаккарии теперь намерены судиться с телеканалом, выпустившим передачу в эфир. Лицо Дзаккарии было недостаточно тщательно скрыто — в результате он был опознан и стал получать угрозы и пожелания смерти от неизвестных.

Незадолго до самоубийства 64-летний Заккария сказал в интервью итальянской газете Resto del Carlino: «Они разрушают мою жизнь, я устал».

Источник: Resto del Carlino

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.