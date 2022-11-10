В аннексированной ДНР мобилизовали школьника. Он уже восемь месяцев находится под Херсоном

В аннексированной ДНР на следующий день после начала российского вторжения в Украину мобилизовали школьника. С тех пор он находится на позициях под Херсоном. Об этом в своем видеообращении к властям рассказала его мать Наталья Гладких.

По ее словам, сына Никиту мобилизовали 25 февраля, причем ей сказали, что юношу забирают на 3-4 дня для прохождения курса молодого бойца. При этом самому Никите сотрудник военкомата пригрозил уголовным делом, если тот не явится по повестке.

После этого юношу посадили на поезд и отправили в Крым якобы для обучения. С 3 марта он перестал выходить на связь, а к концу месяца его мать узнала, что сына без подготовки отправили на позиции российской армии под Херсоном. Там Никита находится до сих пор.

За время, которое юноша находится на фронте, ему успели выдать школьный аттестат. Причем если в школе говорят, что документ выдали на основе оценок, которые он получил до мобилизации, то в министерстве образования аннексированной ДНР заявили, что Никита проходил «дистанционное обучение» вплоть до 6 июля.

По словам Натальи Гладких, по поводу мобилизации сына она обращалась «во все инстанции», включая прокуратуру аннексированной ДНР, где ей сообщили о возбуждении уголовного дела, но постановления не дали.

Уже после «референдума» о присоединении ДНР к Российской Федерации Гладких обратилась в открывшееся в Донецке отделение Следственного комитета России. Однако там ей отказали в помощи, сославшись на то, что переход под российскую юрисдикцию еще не завершен.

Источник: «Дождь»

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