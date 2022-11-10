США решили не давать Украине современные ударные беспилотники — The Wall Street Journal

The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщило, что администрация президента США Джо Байдена решила не передавать Киеву современные ударные беспилотники Gray Eagle MQ-1C. При этом об такие поставки неоднократно просила сама Украина, а также ее союзники-члены американского конгресса.

По данным издания, администрация Байдена выступила против поставок, опасаясь, что те могут привести к эскалации конфликта — в Москве могут подумать, что власти США предоставляют Киеву оружие, способное наносить удары по территории России.

Официальные лица США также беспокоились о том, что беспилотники могут сбить на поле боя, из-за чего к противнику попадут современные технологии. Но эти опасения не были основной причиной решения, сообщили официальные лица.

Официальный представитель компании General Atomics, которая производит Gray Eagle MQ-1C, подтвердил The Wall Street Journal, что компания знает о решении властей США.

Источник: The Wall Street Journal

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