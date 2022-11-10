Прокуратура объяснила, почему силовики сорвали концерт Anacondaz в Екатеринбурге — группа выступала в поддержку Навального и против войны

Прокуратура Свердловской области объяснила визит силовиков на концерт Anacondaz, который должен был состояться 22 июля в Екатеринбурге, тем, что ранее группа выступала в поддержку политика Алексея Навального и против войны.

В возражении суда на иск группы сказано, что Anacondaz поддерживали оппозиционера, «выступали с критикой деятельности органов государственной власти, осуждали проведение специальной военной операции» в Украине. Из-за этого прокуратура обратилась в региональное управление МВД и предложила принять меры, «направленные на недопущение провокационных политических заявлений».

22 июля полиция сорвала концерт Anacondaz в Екатеринбурге, который должен был пройти в «Теле-Клубе». За неделю до мероприятия МВД и региональное министерство культуры прислали организаторам концерта письма, где сообщили, что отказываются согласовывать мероприятие.

Источник: Павел Чиков

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