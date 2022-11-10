После освобождения Херсона Украина получит огневой контроль над дорогами в Крым — Financial Times

Издание Financial Times пишет, что, если правый берег Днепра будет полностью занят Украиной, в зоне досягаемости артиллерии ВСУ окажутся три основных дороги так называемого «сухопутного моста» в Крым, логистические центры и склады боеприпасов российской армии.

Журналисты не указывают о каких именно дорогах идет речь, но, судя по прикрепленной к публикации карте, имеются в виду трассы Херсон–Армянск, Херсон–Мелитополь и Мелитополь–Джанкой.

Советник Минобороны Украины Сергей Кузан также уточнил, что сухопутная дорога в Крым используется российской стороной для снабжения группировки на юге. Поэтому, если ВСУ удастся получить полный контроль над «сухопутным мостом», то «это будет очень большой удар по российским силам».

Ранее OSINT-специалист Бенджамин Питтет опубликовал в твиттере спутниковые снимки, на которых видно, что российские военные восстанавливают старые и роют новые окопы на севере Крымского полуострова. Также они построили три линии траншей и дзотов на правом берегу Днепра. По словам Питтета, снимки были сделаны в начале ноября.

Подготовка к обороне Крыма, похоже, началась еще в октябре. Питтет также публиковал снимки от 5 и 10 октября, на которых видно, как обновляют и роют новые траншеи на севере полуострова возле Армянска и Чонгара, где ранее находился пункт пропуска между Украиной и оккупированным Крымом.

Источник: Financial Times, Бенджамин Питтет

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