В Кургане местная жительница делает куклы вуду с лицами чиновников, чтобы вывести их на диалог

Жительница Кургана Марина Камшилова делает и продает с «антиаукционов» куклы вуду местных городских и региональных чиновников, которые, по ее мнению, недостаточно прислушиваются к критике граждан.

Так, Камшилова сделала куклу вуду с лицом мэра Кургана Елены Ситниковой. О том, что это именно Ситникова говорит не только портретное сходство, но и розовые тапочки, в которых мэр однажды появилась на выездном совещании городских властей по вопросу уборки снега.

Эту куклу Камшилова выставила на «антиаукцион» призвав желающих понижать ставки до нуля рублей. По словам создательницы, обладание куклой позволит ее владельцу по-особому поговорить с мэром. В описании куклы Камшилова отметила, что та «легко прокалывается булавками».

Ранее жительница Кургана также сделал куклу вуду с лицом губернатора Вадима Шумкова, который, по мнению Камшиловой, «недоступен для диалога» с жителями.

Источник: 7х7

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