Россияне останутся без популярных брендов алкоголя на Новый год

Импортеры популярных брендов алкоголя в Россию предупредили о возможном дефиците текилы, бурбона, коньяка и шампанского на Новый год.

По их словам, из-за западных санкций к Новому году в России образуется нехватка таких популярных алкогольных брендов, как шампанское Moët, виски Chivas Regal и ликер Baileys. Запасы некоторых из них уже закончились.

По словам директора по развитию компании Ladoga Дмитрия Исаченкова, магазины уже начали готовиться к новогодним праздникам и закупаться игристыми винами, французским коньяком и шотландским виски. До сих пор львиную долю в этих категориях занимали иностранные бренды, ушедшие с рынка под влиянием антироссийских санкций.

«Дефицитные виды импортной продукции уходят, что называется, с колес: мы едва успеваем привезти, провести проверку лаборатории, растаможку и оклейку [акцизными] марками, как в течение пары дней товар расходится на квоты и уезжает по клиентам», — говорит Исаченков.

По словам экспертов, к Новому году в магазинах образуется ощутимая нехватка, в частности, шампанских вин таких марок, как Moët & Chandon, Piper-Heidsieck и Louis Roederer.

Кроме того, из-за санкций на поставки крепкого алкоголя из западных стран сложно будет найти виски, ром, джин и французский коньяк, крупнейшие мировые производители которых официально заявляли об уходе с российского рынка. В случае с виски у российских импортеров уже практически закончились запасы Macallan, Johnnie Walker и Chivas Regal.

Источник: РБК

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