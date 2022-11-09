Российские военные взрывают мосты в Херсонской области. Ранее оккупационные власти сообщали, что ВСУ идут в атаку

Несколько телеграм-каналов сообщают, что российские военные отступают на левый берег Днепра и уходя подрывают мосты. Пророссийские и украинские каналы пишут, что в некоторых селах на линии фронт уже нет российских подразделений.

Украинский журналист Константин Рыженко пишет, что при отступлении российские военные подрывают не только мосты, но и вышки мобильной связи. Он сообщает, что как минимум два моста взорваны в Снигиревке. Об этом же пишет и другой телеграм-канал.

Ранее замглавы оккупационной администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов рассказал, что украинские войска пошли в атаку в районе Снигиревки. «С утра развязались тяжелые бои», — написал он в своем телеграм-канале.

Также сегодня пророссийские и украинские телеграм-каналы сообщали о подрыве Дарьевского моста в Херсонской области.

«В Херсонской области в ожидании украинского наступления подорваны Тягинский, Дарьевский и Нововасильевский мосты», — написал в своем телеграм-канале прокремлевский военкор Юрий Котенок.

Депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань подтвердил подрыв пяти мостов в регионе.

«Оккупанты взорвали не только Дарьевский и Тягинский мосты, они взорвали мост на выезде из Снигиревки в сторону Херсона через канал. Взорвали мост в Новокаирах, взорвали мост в Миловом. То есть оккупанты подрывают сейчас абсолютно все мосты, которые есть на правобережной части Херсонщины», — сказал Хлань во время брифинга.

Телеграм-канал «МИГ» утверждает, что над морской академией в Херсоне и еще несколькими административными зданиями сняты российские флаги.

Российское командование пока никак не комментирует эти сообщения.

Источники: Константин Рыженко, Кирилл Стремоусов, Юрий Котенок, «Укринформ»

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