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Российские военные покидают Херсон

18:15 • 09.11.2022

Командующий российской группировкой войск в Украине генерал Сергей Суровикин доложил министру обороны Сергею Шойгу о том, что «наиболее целесообразно» будет организовать линию обороны российских войск в Херсонской области на левом берегу Днепра.

Шойгу одобрил такое предложение и приказал отвести все силы и средства российских военных с правого берега на левый.

Также Суровикин сообщил Шойгу, что из правобережной части Херсонской области были эвакуированы все желающие мирные жители общей численностью 115 тысяч человек.

Источник: Прямой эфир ВГТРК

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