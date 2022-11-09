Родственники мобилизованных, попавших под обстрел у Макеевки, приехали в часть на границе с Украиной. Женщины грозятся отправиться на передовую за солдатами

Более 20 родственников мобилизованных из Воронежской, Курской и Белгородской областей приехали в воинскую часть в приграничном городе Валуйки Белгородской области и потребовали вернуть военнослужащих на территорию России. Одна из присутствующих женщин сказала, что в противном случае они сами отправятся на передовую, пишет «Верстка».

По данным издания, речь идет о мобилизованных, которые ранее попали под артобстрел в районе села Макеевка. Родственница одного из военнослужащих рассказала изданию, что из четырех бригад выжили 159 человек, которые прикреплены к «несуществующей» части номер 11097.

Сейчас, по словам собравшихся в воинской части в Валуйках женщин, мобилизованные идут от поселка Краснореченское Луганской области в сторону Валуек. Среди них есть раненые. Они просят выслать им машины и организовать «зеленый коридор». Город Валуйки расположен в 15 километрах от украинской границы. А между ним и поселком Краснореченское почти 150 километров.

«Я готова их разорвать на части. Они должны что-то сделать, они должны принять какое-то решение, они должны их оттуда забрать. Мы хотим, чтобы их забрали оттуда, потому что там много раненых», — рассказала изданию жена одного из мобилизованных.

Родственники поговорили с представителем военной части в Валуйках и он попросил собрать списки всех мобилизованных.

«Пробьют комплектование, с утра мне отдают. В 9:30 мы встречаемся здесь, я уже у кадровика уточню дивизии. "ПП", как говорят номер части, я узнаю, к какой это дивизии, к какой армии имеет отношение и как к этому командованию выйти. Я же не отказываюсь вам помочь», — сказал представителем воинской части.

Однако сегодня утром к женщинам так и не вышли представители командования воинской части, пишет телеграм-канал «Мобилизация|Новости».

Сейчас жены и родственники мобилизованных находятся у военной части в Валуйках. Ранее они пытались остановить машины, которые движутся в сторону российско-украинской границы и просили, чтобы водители вывезли оттуда их близких.

Источник: «Верстка», «Мобилизация|Новости»

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