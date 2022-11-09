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ЧВК «Вагнера» преувеличивает свои успехи в Украине и приписывает себе чужие заслуги — ISW

12:12 • 09.11.2022

Подразделения частной военной компании «Вагнера» преувеличивают свои успехи в Украине, а также приписывают себе достижения других воинских частей. Таким образом «вагнеровцы» хотят выделиться на фоне российской армии и сил самопровозглашенных республик. Об этом пишет американский Институт изучения войны (ISW). 

Так, 7 ноября появились сообщения о том, что ЧВК «Вагнера» и подразделения 6-го казачьего полка самопровозглашенной ЛНР взяли поселок Белогоровка в Луганской области Украины. Однако уже на следующий день российские военкоры писали, что в захвате Белогоровки участвовали только наемники российской ЧВК. 

При этом эксперты ISW не смогли найти независимые подтверждения того, что Белогоровка находится под контролем российских сил.

Ранее ЧВК «Вагнера» взяла на себя исключительную ответственность за успехи России на бахмутском направлении в Донецкой области. Как пишет ISW, таким образом наемники хотят закрепить за собой репутацию «излюбленной ударной силы» Кремля. Однако, по данным экспертов, там воюют не только «вагнеровцы». 

Источник: ISW

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