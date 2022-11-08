«Выродок-тиктокер, вероятно, посчитал, что это смешной контент». Мизулина донесла на блогера Некоглая, который снял пародию на российского солдата, отбившегося от атаки дрона ВСУ

Блогер-миллионник Некоглай опубликовал пародийное видео, изобразив российского солдата, который отбрасывает падающие на него с украинского дрона гранаты. Короткий ролик вызвал бурную реакцию со стороны руководителя Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной.

«Выродок тиктокер вероятно посчитал, что это смешной контент. Конечно, находясь в теплой квартире в Сити и снимая глупые видео с утра до ночи, сложно понять, что переживает человек в окопе. Что переживают матери, сестры, братья, отцы, жены наших военнослужащих.

Позже блогер трусливо удалил видео. Но интернет помнит всё. Благодаря иноагенту Моргенштерну видео распространилось везде (сдал дружка по цеху).

Лига безопасного интернета обратится в Генпрокуратуру и МВД в связи с наличием признаков состава преступления в действиях блогера Некоглая, предусмотренных статьей 280.3 Уголовного кодекса России “Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации”», — заявила Мизулина. (орфография сохранена)

Позже Некоглай ответил ей в новом посте, который, впрочем, вскоре был удален. «За свои 45 лет жизни или сколько тебе я не знаю… Ты так и не выучила английский язык? Даже на самом базовом уровне? Выглядишь забавно))», — написал Некоглай. Вероятно, тиктокер имел в виду текст фоновой песни, в которой поется о «крутых русских».

Он также отметил, что, назвав его выродком, Мизулина сама нарушила статью Административного кодекса, тем не менее, по словам блогера, он не будет писать заявление, «потому что он умнее».

Источники: Екатерина Мизулина, Некоглай

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