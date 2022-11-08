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В Воронеже из-за санкций закрылся единственный крематорий, который получил архитектурную премию

20:03 • 08.11.2022

В Воронеже из-за санкций перестал работать единственный в Черноземье крематорий, расположенный территории Юго-Западного кладбища.

В «Воронежском похоронном бюро» пояснили, что из-за западных санкций не удается закупить комплектующие, которые нужны для ремонта кремационной печи чешского производства. Российские специалисты вместе с представителями чешской компании Tabo CS пытаются починить печь, но как долго продлятся работы — неизвестно.

Сам крематорий успел проработать меньше трех лет. Его построили по проекту дизайнеров Павла Стефанова и Ольги Яковлевой. После открытия в 2020 году здание получило архитектурную премию Russian Project, как лучшее общественное сооружение.

В марте США запретило ввоз в Россию европейского оборудования для высокотехнологичного сектора. 

Источник: De facto

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