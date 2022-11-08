В Свердловской области мобилизовали депутата из «Единой России». Его соперником на выборах был местный военком

Депутата думы Новоуральского городского округа от «Единой России» 46-летнего Дмитрия Захарова мобилизовали на войну в Украину. Он пробыл депутатом всего месяц — его переизбрали 11 сентября 2022 года.

Захаров получил повестку 20 октября, а на сборы отправился на следующий день. Что сейчас с депутатом — в думе не знают. Дома у него остались жена и двое детей. Его супруга Татьяна считает, что ему могли вручить повестку из-за конфликта на работе — якобы он поссорился с начальником сельских населенных пунктов.

«Его избиратели стали звонить, писать мне, думали, что это ошибка. Все на его участке встало, ничего не делается, некуда обратиться», — рассказала его жена Татьяна.

Во время выборов военный комиссар Новоуральска, Алексей Верхотуров, был конкурентом Дмитрия Захарова по его одномандатному округу. По итогам выборов Захаров набрал 48,3% голосов, заняв первое место. Верхотуров занял второе место, набрав 27,2% голосов.

Источник: E1.ru, Новоуральская городская территориальная избирательная комиссия