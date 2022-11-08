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В Союзе комитетов солдатских матерей рассказали, что мобилизованных из Омска отправили в ЧВК «Вагнера»

15:56 • 08.11.2022

Ответственный секретарь Союза комитетов солдатских матерей Валентина Мельникова рассказала, что к ней обратилась мать жителя Омской области, которого мобилизовали в конце сентября и включили вместе с другими мобилизованными в состав ЧВК «Вагнера».

По словам матери, в военный билет ее сына не поставили отметку о мобилизации — это позволило включить жителя Омской области в состав ЧВК. Родственники также рассказали Мельниковой, что обращались с жалобами в военную прокуратуру, военкомат и к областным властям, но не получили ответа.

Согласно указу президента России Владимира Путина об объявлении мобилизации, мобилизованных должны направить на службу в вооруженные силы, а не в иные вооруженные формирования.

Источник: «Агентство»

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