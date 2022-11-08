В Союзе комитетов солдатских матерей рассказали, что мобилизованных из Омска отправили в ЧВК «Вагнера»

Ответственный секретарь Союза комитетов солдатских матерей Валентина Мельникова рассказала, что к ней обратилась мать жителя Омской области, которого мобилизовали в конце сентября и включили вместе с другими мобилизованными в состав ЧВК «Вагнера».

По словам матери, в военный билет ее сына не поставили отметку о мобилизации — это позволило включить жителя Омской области в состав ЧВК. Родственники также рассказали Мельниковой, что обращались с жалобами в военную прокуратуру, военкомат и к областным властям, но не получили ответа.

Согласно указу президента России Владимира Путина об объявлении мобилизации, мобилизованных должны направить на службу в вооруженные силы, а не в иные вооруженные формирования.

Источник: «Агентство»

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.