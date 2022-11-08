У организатора «Русских маршей» Дмитрия Демушкина прошел не обыск, а «осмотр помещения». Ему не предъявлено никаких обвинений

Силовики пришли в квартиру националиста и одного из организаторов «Русских маршей» Дмитрия Демушкина рано утром во вторник. Об этом он написал в своем телеграм-канале. Позже эту информацию РБК подтвердил адвокат Демушкина Олег Колесников.

«В 6:30 провели обыск, изъяли телефон, допросили, пока не задержали, дело времени. Связано с журналистской деятельностью», — сообщил Колесников.

При этом агентство ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы сообщало, что Демушкин «вероятно, будет задержан». А в телеграм-канале Демушкина появился пост, в котором говорится, что уголовное дело может быть заведено за публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства.

Около двух часов дня Демушкин сообщил, что он на свободе.

«В рамках материала, проходил не обыск, а осмотр жилого помещения, чем первое отличается от второго не спрашивайте, юридически отличия есть, практически нет. <...> На словах говорили измена родины, на деле дискредитация внешней политики властей. Статья новая и мутная, что именно там можно сегодня дискредитировать во внешней политике не знаю. Ничего не объясняли, кроме того, что много говорю на эфирах», — написал он в своем телеграм-канале.

Дмитрий Демушкин — один из лидеров националистического движения в России. В апреле 2017 года его приговорили к 2,5 года колонии за распространение экстремистского контента. В 2019 году он вышел досрочно. Также Демушкин много лет организовывал «Русские марши», а в последнее время высказывался против войны в Украине.

Обновлено в 14:30, изменен заголовок, добавлен новый комментарий

Источники: Дмитрий Демушкин, РБК, ТАСС

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