Россия тайно передала Ирану 140 миллионов евро наличными и захваченное западное оружие в обмен на беспилотники — Sky News

Власти России переправили в Иран 140 миллионов евро наличными и образцы захваченных в Украине западных вооружений в обмен на партию беспилотников, сообщил Sky News источник в службах безопасности.

По данным источника, утром 20 августа в аэропорт Тегерана прилетел российский самолет, на котором были доставлены деньги, а также британская противотанковая ракета NLAW, американский противотанковый ракетный комплекс Javelin и зенитно-ракетный комплекс Stinger. Взамен Москва получила более 160 иранских беспилотников, в том числе 100 дронов-камикадзе Shahed-136.

Собеседник Sky News сообщил, что доставленное вооружение позволит иранскому Корпусу стражей Исламской революции изучить и скопировать западные технологии, которые могут быть использованы Ираном в других конфликтах.

Также источник сообщил, что Москва и Тегеран согласовали еще одну сделку о поставке беспилотников на сумму в 200 миллионов евро.

Источник: Sky News

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