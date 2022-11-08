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Российские войска начали устанавливать «зубы дракона» вокруг оккупированного Мариуполя — Минобороны Великобритании

12:38 • 08.11.2022

По данным Минобороны Великобритании российские военные начали строить оборонительные сооружения вокруг Мариуполя.

В ежедневном обзоре ситуации на войне в Украине от британской разведки говорится, что линию обороны строят из бетонных пирамидальных противотанковых блоков, под названием «зубы дракона». По информации британских военных, их производят два российских завода.

Как отмечается в сводке, «зубы дракона» были установлены между Мариуполем и селом Никольское, а также от северной окраины города до села Старый Крым. Кроме того, такие же укрепления ставят в аннексированной части Запорожской области и в Херсоне.

«Россия прилагает значительные усилия для подготовки глубоких оборонительных сооружений за своей нынешней линией фронта, вероятно, чтобы предотвратить любое быстрое продвижение Украины в случае прорывов», — говорится в обзоре.

Источник: Министерство обороны Великобритании

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