Родственники мобилизованных из Воронежской области потребовали, чтобы тех вернули с фронта. По их словам, военных бросают на передовой

Родственники мобилизованных из Воронежской области записали видеообращение, в котором потребовали от властей выяснить, где находятся их близкие и вернуть их домой.

Воронежцы записали ролик у войсковой части № 91711 в городе Богучар, откуда 5 октября мобилизованных, по словам родственников, вывезли в Валуйки Белгородской области. После этого семьям не сообщали, где находятся их близкие.

Жена одного из мобилизованных рассказала, что ее мужа вместе с другими военными отправили в Луганскую область. Он вышел на связь с супругой 2 ноября и сообщил, что они попали под минометный обстрел и отступили, после чего им начали угрожать обвинением в дезертирстве.

Сейчас, по словам жены, ее супруг вместе с другими мобилизованными находятся в Зайцево Донецкой области, где их держат в подвалах и не дают связаться с родными. Последний раз он выходил на связь 3 ноября.

Ранее в разговоре с Русской службой Би-би-си мобилизованный из Воронежской области Алексей Агафонов сказал, что у него нет подтверждений того, что под Макеевкой погибли 500 мобилизованных. Власти эту информацию пока не комментировали.

Источник: «Дождь»

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