«Они все равно уже мертвые». Российское командование шлет мобилизованных на передовую без четкого плана, связи и техники

Военнослужащие и их родственники рассказывают, что под Луганском мобилизованных шлют на передовую без командиров, плана действий, провизии и связи. Русская служба Би-би-си приводит свидетельства самих мобилизованных и их родных.

По информации издания, в районе Макеевки Луганской области мобилизованных ночью шлют на передовую, а с самого утра их позиции обстреливает ВСУ. Так произошло и в ночь с 1 на 2 ноября. Четыре роты мобилизованных из Воронежской, Свердловской, Челябинской областей — это около 500 человек — отправились в сторону Макеевки. Командование заявило, что их взвод будет в 15 километрах от фронта, но в итоге, как только рассвело, их позиции накрыло огнем.

«Шквальный огонь по нам. Квадрокоптеры летают - только улетят, и тут же огонь», — рассказал 28-летний Дмитрий Слободчиков. «Нас слева и справа обстреливали. Минометами, "Градами"», — подтверждает слова Слободчикова его сослуживец Алексей Агафонов.

По его словам, военные лежали в вырытых кое-как окопах и хотели отступать, но командир роты приказал «сидеть». В какой-то момент Дмитрий Слободчиков понес раненого сослуживца, которому осколком раздробило колено, в тыл. То есть в сторону села Краснореченское, откуда мобилизованных отправили на позиции. Там командование полтора часа решало, что делать с раненым бойцом.

Слободчиков в это время хотел вернуться к сослуживцам и вывести их из-под обстрела, но полковник такой приказ не отдал и заявил, что «они все равно уже мертвые». После разговора с командиром помладше Дмитрий все-таки вернулся и вывел взвод тремя группами по десять человек.

Алексей Агафонов рассказал изданию, что из двух взводов тогда погибли около 10 человек. Но с наступлением рассвета мобилизованные увидели, что вокруг них лежит много погибших. По их словам, в этом же месте ранее уже обстреливали российские позиции.

«Без рук, без ног, без головы, но с военными билетами и жетонами с личными номерами», — описывает увиденное Агафонов. Примерно также это описывает и Слободчиков: «Двухсотых очень много было. Можно сказать, ходили по ним. Там не десятки, там больше».

Все, кто после обстрела остался в живых, отправились пешком в село в Краснореченское. Там их данные переписала военная полиция, после чего их увезли в Сватово. Теперь они отказываются возвращаться на передовую. Вечером 7 ноября в одном из домов в Сватово прятались 29 мобилизованных, в другом — еще 21 человек.

«У всех одна и та же история: привели, положили, обстреляли, командиры сбежали», — отмечает Дмитрий Слободчиков.

По его словам, если украинские войска доберутся до Сватово, то оставшиеся мобилизованные будут отстреливаться. Так же они собираются поступить и в случае если военная полиция решит снова отправить их на передовую.

«Если сюда сунется, мы будем отбиваться. Мы не хотим на "перед" идти, мы насмотрелись — кишки, ноги оторванные», — говорит Слободчиков.

В субботу «Верстка» написала, что под Макеевкой погибли 500 мобилизованных из Воронежской области, однако никакого подтверждения этой информации пока нет — издание ссылалось на слова того же Алексея Агафонова. В разговоре с Русской службой Би-би-си Агафонов также сказал, что у него нет подтверждений. Власти эту информацию пока не комментировали.

Издание связалось с родственниками мобилизованных, которые попали под обстрел в районе Макеевки в ночь с 1 на 2 ноября. Их рассказы также совпадают: мобилизованных привезли в лес, приказали рыть окопы, начался обстрел, многие погибли, но сколько именно — неизвестно.

Русская служба Би-би-си приводит рассказы еще нескольких мобилизованных и их родственников. Все они похожи. Мобилизованным обещают, что в Луганской области они будут занимать вторую или третью линию обороны, но в итоге они попадают под обстрел ВСУ, многие гибнут. Оставшиеся в живых отступают без командиров, потому что они либо убиты, либо ранены, либо сбежали.

Источник: Русская служба Би-би-си

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