Белый дом просит американские банки продолжать работу с некоторыми российскими компаниями — Bloomberg

Минфин США и Госдепартамент непублично просили крупнейшие американские банки, включая JPMorgan и Citigroup, не отказываться от сотрудничества с «определенными стратегическими российскими компаниями». Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

В частности, чиновники просят оказывать «базовые услуги», такие как денежные переводы и конвертацию в доллары, тем компаниям, которые не попали под прямые санкции. Это, например, «Газпром», «Уралкалий» и «Фосагро».

Издание отмечает, что таким образом администрация Джо Байдена пытается свести к минимуму неблагоприятные последствия санкционного режима. После введения масштабных санкций многие банки «с осторожностью» ведут дела даже с теми российскими компаниями, на которые не распространяются ограничения.

В то же время гендиректора JPMorgan Джейми Даймона в сентябре во время слушаний в Конгрессе обвинили в использовании лазеек для обхода санкций. Тогда речь шла о работе с «Газпромом». Однако Даймон отметил, что следует «инструкциям американского правительства».

После начала войны в Украине об уходе с российского рынка сообщили JPMorgan, Goldman Sachs и Citigroup.

Источник: Bloomberg

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