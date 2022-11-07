В Госдуме признали рассылку повесток после окончания мобилизации. Они нужны «для уточнения данных»

В Госдуме объяснили почему повестки из военкоматов продолжают приходить и после того, как президент Владимир Путин объявил о завершении мобилизации.

Как пояснил глава думского комитета по обороне и экс-замминистра обороны Андрей Картаполов, они нужны для «уточнения учетных данных».

«Повестки раздавали и до начала мобилизации. Суть повестки заключается в том, что человек должен прийти и уточнить свои данные в военном комиссариате, что очень многие, да почти все, не делали на протяжении долгих лет. И поэтому военный комиссариат не обладает всей полнотой информации о военнообязанных. А он, военнообязанный, должен эту информацию о себе в военкомат предоставлять», — сообщил Картаполов.

По его словам, «раздувают» новости о приходящих после мобилизации повестках некие «недоброжелатели».

«Эти повестки раздают именно для этого, чтобы человек пришел, предъявил документы, и сообщил о себе сведения. Их внесут в базу данных и человек пойдет домой. А раздувают все опять-таки наши недоброжелатели и оппоненты, которые пытаются заявить, что мобилизация продолжается. Мобилизация завершена!» — заверил Картополов.

Между тем, как сообщает телеграм-канал «Осторожно, Москва», в столице военкоматы продлевают повестки военнообязанным, которые оказались не нужны на фронте, ссылаясь на отсутствие указа о завершении мобилизации.

По данным издания, семеро мобилизованных в сентябре москвичей с техническими специальностями так и не были отправлены в воинские части, потому что там оказались не нужны такие специалисты. Тогда сотрудники военкомата в Царицыно вписали им в военные билеты новые военно-учетные специальности «стрелок» и прислали новые повестки.

По словам мобилизованных, в военкомате им говорят, что мобилизация не окончена, потому что нет указа об этом. При этом полученные повестки не позволяют мужчинам вернуться к нормальной жизни и выйти на прежнюю работу.

«В данный момент мы не понимаем, что нам делать, потому что деньги у нас заканчиваются, а выйти на работу муж не может, так как он не поставлен на учет и все еще по документам числится мобилизованным», — рассказала супруга одного из них.

Источники: РБК, «Осторожно, Москва»

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