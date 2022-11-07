Советник президента США провел конфиденциальные переговоры с Кремлем о войне в Украине и ядерном оружии — The Wall Street Journal

За последние несколько месяцев советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан провел несколько конфиденциальных переговоров с помощником президента РФ Юрием Ушаковым и секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым, сообщило издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники среди высокопоставленных американских лиц.

По словам источников, целью переговоров было не урегулирование конфликта, а предотвращение эскалации войны в Украине и поддержание каналов связи. В ходе бесед также обсуждалась недопустимость использования ядерного оружия. Когда именно проходили переговоры — неизвестно.

Ранее издание The New York Times сообщило, что военное руководство России обсуждало применение ядерного оружия в Украине. При этом президент РФ Владимир Путин в дискуссии не участвовал.

Источник: The Wall Street Journal

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