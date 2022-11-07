Российские театры убирают с афиш, сайтов и программок имена режиссеров с антивоенными взглядами

Имена режиссеров, которые высказывались против войны в Украине, стали пропадать с сайтов, афиш и из программок российских театров.

Так, из программки спектакля «Лес» в МХТ убрали имя режиссера Кирилла Серебренникова, заменив его просто словом «РЕЖИССЕР». Об этом сам Серебренников написал в своем телеграм-канале.

«Спектакль „Лес“ уже идёт на сцене МХТ 18 лет, и это первый год, когда режиссера назвали РЕЖИССЕРОМ с большой буквы Р))))) Когда-нибудь, я уверен, мы узнаем, кто это приказал сделать. И это не будет просто некий „чиновник — ЧИНОВНИК“, тут уж точно будет стоять фамилия. Фамилии идиотов, мерзавцев и мракобесов иногда тоже надо знать», — прокомментировал произошедшее Серебренников.

Он оказался не единственным известным режиссером, чье имя внезапно пропало из программок к собственным постановкам.

Так, журналистка Арина Бородина обратила внимание, что в репертуар Большого театра вернули балет «Чайка», поставленный Александро Молочниковым. Однако, в афише на сайте Большого режиссер-постановщик балета просто не указан.

То же самое с балетом «Жизель», в афише которого на сайте театра отсутствует имя хореографа-постановщика Алексея Ратманского.

Интересный способ не упоминать фамилии опальных режиссеров придумали организаторы театральной премии «Золотая маска». После публикации списков номинантов оказалось, что премию в номинации «Лучший режиссер» в этом году просто вручать не будут. На это обратила внимание режиссер Евгения Беркович.

Источники: Кирилл Серебренников, Арина Бородина, Евгения Беркович

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.