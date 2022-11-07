Под Мариуполем, где бои закончились еще в мае, нашли полторы тысячи свежих могил

На спутниковых снимках Мариуполя обнаружились полторы тысячи свежих могил на месте уже известного массового захоронения. Бои в городе закончились еще в мае.

Новые могилы, проанализировав спутниковые снимки, нашли специалисты британского Центра информационной устойчивости. По их данным, свежие захоронения появились в период с 29 июня по 15 октября.

При этом аналитики центра подчеркивают, что снимки позволяют подсчитать лишь количество вырытых могил, но не число похороненных в них людей.

Всего, по их оценке, в этом месте под Мариуполем с начала войны было вырыто более 4600 могил.

Так, с начала войны до 12 мая в Старом Крыму появилось около 1700 новых могил, а к 29 июня к ним добавились еще 1400 свежих захоронений.

В свою очередь, жители города рассказывали журналистам, что видели, как оккупационные власти города увозят в сторону Старого Крыма извлеченные из-под обломков зданий тела мирных жителей.

Осада Мариуполя российскими войсками началась практически с первых дней войны и продолжалась до 20 мая, когда в плен сдались последние украинские защитники города, которые, находясь в полном окружении, продолжали оборонять территорию завода «Азовсталь».

Украинские власти утверждают, что в боях за Мариуполь погибли по меньшей мере 25 тысяч человек, от пяти до семи тысяч из которых мирные жители, погибшие под завалами собственных домов в результате бомбардировок и артобстрелов российской армией. ООН к июню подтвердила гибель 1348 мирных жителей в городе.

Источник: «Агентство.Новости»

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