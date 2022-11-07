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Количество сторонников войны среди россиян сократилось почти на треть

22:12 • 07.11.2022

Количество россиян, поддерживающих войну в Украине, осенью сократилось почти на треть. Об этом свидетельствуют результаты опросов, проведенных в сентябре независимыми проектами Russian Field и «Хроники».

По их данным, пик поддержки вторжения в Украину среди россиян пришелся на март — апрель 2022 года, а к осени она стала постепенно снижаться. 

Так, по итогам сентябрьского опроса, количество респондентов, выступающих за продолжение войны в Украине, уменьшилось с 25% до 16%. В то же время, количество противников войны среди опрошенных выросло с 23% до 27%.

При этом подавляющее большинство опрошенных заявили, что доверяют руководству страны и готовы его поддержать как в продолжении военных действий, так и в их прекращении. 

Между тем, согласно опросам ФОМ, ВЦИОМ и «Левада-центра» количество россиян с провоенными взглядами, а также поддерживающих лично президента Владимира Путина и аннексию украинских территорий, по-прежнему составляет 70-80%.

Источник: Re:Russia

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