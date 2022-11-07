Глава Приморья связался с командирами, на которых пожаловались элитные морпехи, и с их слов сообщил, что потери преувеличены. В Минобороны отрицают неэффективность операции

Губернатор Приморья Олег Кожемяко сообщил, что получил письмо от военнослужащих из 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота, пожаловавшихся на свое руководство, и связался с командирами, о которых шла речь — вероятно, с командующим Восточным военным округом Рустамом Мурадовым и командиром 155-й бригады Зурабом Ахмедовым.

«Да, потери есть, идут тяжелые бои, но они далеко не такие, как пишут в этом обращении», — сказал Кожемяко в видеообращении.

В тексте, опубликованном вместе с видео, руководство характеризуется, как «ребята, которые в боях с самого начала операции». Также Кожемяко указывает, что доверяет им.

Губернатор дополнительно сообщил, что под Павловкой «противнику нанесли серьезный урон». По его словам, материалы дела уже направлены в прокуратуру.

В Минобороны России также опровергли сообщения о «высоких бесполезных потерях в людях и технике». Ведомстве сообщили, что бойцы бригады более 10 суток ведут «эффективные наступательные действия» на угледарском направлении и продвинулись на глубину до пяти километров.

Точные данные о потерях в Минобороны не привели. В ведомстве сообщили, что потери морпехов не превышают процента от боевого состава и 7% ранеными, «значительная часть которых уже вернулись в строй».

Ранее морпехи, которые участвовали в захвате Бучи и Ирпеня, написали губернатору Приморья Олегу Кожемяко письмо, в котором пожаловались на действия командования, допустившего большие потери. Они сообщили, что потеряли около 300 человек за несколько дней во время операции в Павловки.

Обновлено в 14:15. Добавлен комментарий Минобороны, обновлен заголовок.

Источник: Олег Кожемяко, РИА «Новости»

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