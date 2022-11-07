Элитные морпехи, которые участвовали в захвате Бучи и Ирпеня, пожаловались губернатору Приморья на командование. Они сообщили о потере 300 человек за несколько дней

Военнослужащие 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота написали губернатору Приморья Олегу Кожемяко письмо, в котором пожаловались на действия командования, допустившего большие потери.

О жалобе рассказали пророссийский блогер Анастасия Кашеварова и военкор Александр Сладков. В письме бойцы 155-й бригады пишут, что за четыре дня потеряли «около 300 человек убитыми, ранеными и попавшими без вести» в ходе «непонятного наступления» на село Павловка под Угледаром в Донецкой области.

Также они рассказали о том, что командующий Восточным военным округом Рустам Мурадов и командир 155-й бригады Зураб Ахмедов спланировали наступление так, чтобы первый «заработал бонусы перед начальником Генштаба» Валерием Герасимовым, а второй получил звание Героя России.

«Им плевать на все, лишь бы показать себя. Они людей называют мясом», — говорится в обращении.

Морпехи попросили Кожемяко обратится к Путину с просьбой прислать «независимую», не связанную с Минобороны комиссию, говорится в письме. Сам губернатор Приморья попросил прокуратуру проверить письмо военных и допустил, что это «вброс со стороны украинских спецслужб».

Россия ведет наступление на Павловку с конца октября. Ранее село уже находилось под российским контролем, в июне ВСУ отбили его назад. 5 и 6 ноября Минобороны сообщило, что российская сторона нанесла «поражения подразделениям ВСУ» в районе этого села.

По данным украинской стороны, военнослужащие 155-й бригады участвовали в захвате Бучи, Ирпеня и Гостомеля и могли быть причастными к убийствам мирных украинцев.

Источник: Правительство Приморского края, Александр Сладков, Анастасия Кашеварова, Слідство.Інфо

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