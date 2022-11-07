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«Десантный батюшка» и настоятель патриаршего подворья при храме ракетных войск погиб на войне в Украине

09:01 • 07.11.2022

6 ноября в Украине погиб настоятель подмосковного храма великомученицы Варвары и преподобного Илии Муромца, входящего в патриаршее подворье при штабе ракетных войск стратегического назначения, протоиерей Михаил Васильев.

На официальном сайте Московского патриархата указывается, что он умер «при исполнении пастырских обязанностей». Дополнительных подробностей о его смерти не приводится.

Патриарх Кирилл назвал Васильева «десантным батюшкой» и «мужественным, решительным и самоотверженным пастырем».

В октябре Михаил Васильев сказал, что многодетным матерям «не так больно и страшно» расставаться со своими детьми во время мобилизации.

Источник: Московский патриархат (1, 2), «Газета.ru»

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