Жителей Киева эвакуируют, если в городе полностью отключится электричество. Это три миллиона жителей — The New York Times

The New York Times со ссылкой на администрацию Киева сообщил, что в случае полного отключения электричества жителей города эвакуируют, то есть около трех миллионов человек.

«Если Россия продолжит такие атаки, мы можем потерять всю нашу систему электроснабжения», — сообщил изданию директор департамента муниципальной безопасности киевской городской администрации Роман Ткачук.

Он также рассказал, что в случае эвакуации городским властям должны не менее, чем за 12 часов, сообщить о том, что система электроснабжения города может отключиться. Если это случится, уточнил Ткачук, «мы начнем информировать людей и готовить их к эвакуации».

«Если не будет электричества, не будет воды и канализации. Поэтому в настоящее время правительство и городская администрация принимают все возможные меры для защиты нашей системы электроснабжения», — сказал Ткачук.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в результате российских массированных обстрелов повреждены или разрушены 40% энергетической инфраструктуры Украины.

Источник: The New York Times

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