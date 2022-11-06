В Косово сербы начали увольняться с госслужбы из-за смены сербских автомобильных знаков на косовские. Ранее Сербия привела армию в боеготовность из-за обострения конфликта

Reuters пишет, что в Косово сербы массово увольняются с государственной и муниципальной службы — в том числе из полиции и судов — в знак протеста против смены сербских автомобильных номеров на косовские.

Сколько всего человек уволилось — неизвестно. Reuters со ссылкой на источник в косовском МВД сообщил, что в некоторых полицейских подразделениях сотрудникам приходится работать по 12 часов вместо восьми из-за увольнений офицеров-сербов.

Массовые увольнения начались после решения Приштины уволить сербского полицейского — директора Северного регионального управления ведомства из Косова и Метохии. Премьер-министр Косово Альбин Курти в ответ призвал косовских сербов «не поддаваться манипуляциям сербских властей».

Ранее Сербия привела армию в боеготовность из-за угрозы обострения в Косово. Местные СМИ сообщили, что в начале ноября сербскую военную технику начали перебрасывать к административной линии с Косово и Метохией.

Кампания по постепенной замене сербских автомобильных номеров на косовские началась в ноябре. Предполагается, что первые недели автомобилистов с сербскими знаками будут предупреждать, а затем штрафовать. В апреле 2023 года такие машины начнут изымать.

Источник: Reuters

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