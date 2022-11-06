США просят власти Украины создать видимость готовности к переговорам с Россией — The Washington Post

Администрация США просит власти Украины публично показать, что страна готова к переговорам с Россией, сообщила The Washington Post со ссылкой на источники.

Издание пишет, что таким образом американское правительство хочет, чтобы Украину начали поддерживать некоторые страны Европы, Африки и Латинской Америки, которые боятся затяжной войны, и где конфликт уже сильно повлиял на стоимость топлива и продуктов.

США также просят Украину отказаться от публичной позиции, что говорить с РФ можно будет лишь после того, как из власти уйдет президент Владимир Путин.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, в котором говорится о «невозможности переговоров» с российским лидером.

Источник: The Washington Post

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