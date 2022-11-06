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Смс-сообщение Трасс «все сделано», отправленное Блинкену, касалось подрыва «Северных потоков» — Нарышкин

19:39 • 06.11.2022

Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин сообщил, что у России есть «косвенные основания» полагать, что смс-сообщение «все сделано» бывшего премьер-министра Великобритании Лиз Трасс, отправленное госсекретарю США Энтони Блинкену, касалось подрыва на «Северных потоках».

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что ждет ответ от Лондона по поводу публикаций в СМИ, согласно которым после подрывов «Северных потоков» Трасс отправила сообщение «все сделано» Блинкену.

Тогда же Захарова подчеркнула, что официальный ответ на этот вопрос ожидают миллионы людей по всему миру, которые имеют право знать, что «произошло с мировой энергетической безопасностью и какова роль англосаксов в совершенном теракте».

26 сентября произошли утечки на «Северном потоке — 1» и «Северном потоке — 2». Полиция Швеции сообщила, что газопроводы были повреждены в результате взрывов.

Источник: ТАСС

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