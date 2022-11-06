Родственники мобилизованных попросили губернатора Воронежской области помочь военным, которых бросили на передовой

Жители Воронежа записали видеообращение около здания городской прокуратуры, в котором сообщили, что мобилизованных отправили на передовую линию. Они попросили губернатора Александра Гусева убрать их с передовой и оказать медпомощь.

По словам родственников, командование покинуло поле боя, сообщив, что скоро вернется с вещами для мобилизованных. Как оказалось, командиры не вернулись, после этого начался обстрел.

По словам родственников, столкновение длилось три дня — все это время мобилизованные не спали и не ели. Военные обратились в комендатуру с просьбой убрать их с передовой. Им разрешили «сдвинуться немного назад», но с первой линии не убрали. По словам воронежцев, среди мобилизованных есть раненые, их не отправили в госпиталь.

Источник: «Верстка»

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