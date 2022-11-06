Последние восемь лет стали самыми жаркими за всю историю наблюдений — Всемирная метеорологическая организация

В новом докладе Всемирной метеорологической организации (ВМО) указывается, что последние восемь лет стали самыми теплыми за всю историю наблюдений.

Средняя температура в 2022 будет примерно на 1,15°C выше, чем в 1850–1900 годах, отмечается в докладе ВМО. Также уровень моря сейчас повышается в два раза быстрее, чем 30 лет назад, а мировой океан постоянно бьет температурные рекорды.

«Чем сильнее потепление, тем сильнее последствия. Сейчас у нас такой высокий уровень углекислого газа в атмосфере, что более низкие 1,5°C, предусмотренные Парижским соглашением, едва достижимы», — сообщил Генеральный секретарь ВМО профессор Петтери Таалас.

Также в докладе отмечается, что ледяной щит Гренландии теряет массу 26-й год подряд, а в сентябре там впервые пошел дождь, а не снег.

«Слишком часто больше всего страдают те, кто меньше всех несет ответственность за изменение климата, — как мы видели на примере ужасного наводнения в Пакистане и смертоносной затяжной засухи на Африканском Роге. Но даже хорошо подготовленные общества в этом году пострадали от экстремальных явлений — о чем свидетельствуют затяжные волны тепла и засуха в значительной части Европы и южного Китая», — сказал Таалас.

Источник: Всемирная метеорологическая организация

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